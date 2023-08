Scampia, brucia la vela rossa: la fuga dei residenti|FOTO e VIDEO

Incendio poco dopo le 22.00 all'interno della Vela Rossa di Scampia tra l'ottavo e il decimo piano del fabbricato. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco, ambulanze, polizia e carabinieri.

In corso le operazioni di sgombero e di messa in sicurezza dei residenti.

Al momento non si segnalano feriti, ma è forte lo spavento nel quartiere. Ignote le cause delle fiamme, indagini per stabilire le cause dell'incendio.