"Mi hanno rubato 150 euro": ferito al volto e rapinato a via Marina

Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Nuova Marina per la segnalazione di una rapina. Giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da un uomo con diverse ferite al volto che ha raccontato di essere stato appena rapinato di 150 euro presso l'abitazione di una persona dalla quale aveva acquistato della sostanza stupefacente.

Gli operatori hanno raggiunto l’appartamento dello spacciatore e, una volta dentro, lo hanno trovato in possesso di un involucro con 1,2 grammi di eroina, di un pezzo di hashish del peso di circa 0,2 grammi e di 65 euro. Il 47enne del Burkina Faso sottoposto all'obbligo di presentazione alla P.G. per reati in materia di stupefacenti e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina e spaccio di sostanze stupefacenti.