Tennis cup Napoli, partite annullate: campo impraticabile

Brutta sorpresa per la Tennis cup di Napoli 250. Annullate le prime partite delle qualificazioni a causa di problemi legati alle condizioni dei campi da gioco (probabilmente per il maltempo che ha creato avvallamenti). Nella mattinata di sabato 15 ottobre gli organizzatori sono stati costretti al rinvio, per la delusione del pubblico accorso alla Rotonda Diaz. Forse gli incontri di qualificazione verranno spostati a Monterusciello.

Intanto nelle scorse ore Matteo Berrettini, numero 16 della classifica mondiale, ha annunciato a sorpresa la sua partecipazione con una wild card. Ieri, invece, il forfait di Andrej Rublev, numero 9 del mondo. L'auspicio è che le condizioni del campo possano tornare agibili prima della partenza degli incontri del tabellone principale.