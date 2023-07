40 milioni per lo Stadio Collana: lo storico impianto sportivo cambia volto

Lo Stadio Collana, storico impianto polisportivo della città di Napoli inaugurato nel 1925, presto cambierà completamente volto grazie ad un ampio progetto di ristrutturazione presentato quest'oggi dalla Regione Campania. 40 i milioni di euro che saranno investiti per riportare l'impianto di Piazza Quattro Giornate ai fasti di un tempo.

"Siamo impegnati con uno sforzo enorme sull'impiantistica sportiva, a partire dal 2018 per le Universiadi. La pratica sportiva per i giovani è anche momento di socialità. Il Collana è un impianto storico di Napoli, a cui siamo tutti legati. Questo intervento è un'occasione straordinaria anche per il Vomero, quartiere chiave della città. Ci saranno 10 nuove palestre, 222 posti auto di parcheggi interrati per chi andrà a svolgere attività sportive. Realizzeremo anche interventi di arredo urbano, d'intesa con la V Municipalità. Rifacimento della piscina coperta, copertura delle tribune. Campo da basket, campo per calcio, rugby e hockey su prato. Arriviamo a 40 milioni di euro di investimenti, sono cifre non banali. L'attività sportiva è uno dei principali canali che abbiamo per salvare un'intera generazione. A partire dal Maradona, dal Palavesuvio, dalla piscina della Mostra d'Oltremare, credo che oggi ci sia un'offerta impiantistica a Napoli veramente di grande livello, che consentirà alla città la candidatura a Capitale europea dello Sport 2026. Altri fondi per il Maradona per la candidatura dell'Italia ad Euro 2032? Non siamo mica la Bce. Non mettete altre idee in testa a De Laurentiis. Già c'è stata qualche telefonata notturna da Castel di Sangro!", ha spiegato in conferenza stampa il presidente della Regione Vincenzo De Luca.

La tempistica degli interventi

Il governatore campano ha parlato anche della tempistica per completare il restyling: "Si può lavorare per blocchi. Per la piscina, ad esempio, i lavori sono già iniziati e termineranno tra gennaio e febbraio. L'idea è completare gli interventi in due anni. Noi cominceremo in concreto quando avremo una pronuncia definitiva del Consiglio di Stato, avendo noi un contenzioso con la società che gestiva l'impianto. Tar e Consiglio di Stato si sono già pronunciati sulla piena titolarità della Regione. Dobbiamo aspettare solo quest'ultimo passaggio, ma siamo pronti ad andare avanti. Per le gare che appaltiamo noi è previsto il triplo turno, quindi si lavora h 24 per completare gli interventi".

L'attività sportiva

"Il Collana è una struttura che deve tornare al pubblico. Procederemo su due linee parallele: quella infrastrutturale e quella sportiva, per la quale abbiamo gia sottoscritto un protocollo d'intesa con il Coni. Contiamo di ripartire da ottobre con l'attivita sportiva. La Regione non deve fare utili e questo ci consentirà di abbassare le tariffe per il pubblico e per le attività sportive. Gli introiti serviranno solo per la manutenzione", ha spiegato poi il presidente dell'Arus, l'ing. Flavio De Martino.

"Tariffe basse e grande attenzione per le famiglie"

"Il Collana rimane alla Regione. Punto. Noi faremo convenzioni con il Coni. Abbiamo un rapporto di collaborazione per decidere quali federazioni impegnare. Avremo grande attenzione per le famiglie. Uno degli obiettivi fondamentali è far fare lo sport alle famiglie in condizioni possibili. Gestione regionale vuol dire che noi dobbiamo ricavare solamente le risorse per le manutenzioni. La Regione non ci deve guadagnare niente, non è che siamo una società privata. Questo consente di avere tariffe molto basse", ha aggiunto De Luca.

Moderni sistemi led per l'illuminazione

La proposta progettuale prevede soluzioni illuminotecniche sportive con moderni sistemi led, che permetterà di aumentare l'attrattività della struttura e incrementare il comfort visivo e il benessere degli atleti con un fascio luminoso uniforme e privo di abbagliamento.

Un'opportunità per il quartiere Vomero

Il restyling che coinvolgerà lo stadio Collana rappresenta anche un'opportunità per il quartiere Vomero, con le zone circostanti l'impianto che saranno interessate anche da interventi di arredo urbano, oltre alla costruzione di un parcheggio interrato da 220 posti. "Per noi è motivo di orgoglio avere un impianto così innovativo. E' molto importante per i giovani del territorio e fa in modo che tutti possano tornare a svolgere attività sportiva accessibile a tutti. Il recupero di questi spazi è fondamentale. Grazie alla Regione per la vicinanza", sono le parole della presidente della V Municipalità Arenella Vomero Clementina Cozzolino.