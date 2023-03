Torre del Greco "non è Salerno": dagli ultras via libera ai festeggiamenti per il Napoli campione

Al contrario di quanto sottolineato (tra le polemiche) in una nota dai tifosi della Salernitana nei giorni scorsi, quelli di Torre del Greco (la Turris milita in Serie C) danno il loro "via libera" ai supporter del Napoli perché possano festeggiare nella loro città lo scudetto.

Questo il messaggio del gruppo 'Hijos de Barrios': "In questi giorni Torre del Greco è stata al centro di parecchie discussioni e ci teniamo a comunicare, una volta e per tutte, il nostro pensiero in merito: per noi la Turris viene prima di tutto, come segno di orgoglio e appartenenza alle nostre origini, e poi tutto il resto. Dopo 33 anni il Napoli si appresta a riconquistare lo scudetto riportando una gioia ai suoi tifosi, ma soprattutto ai suoi ultras che da sempre sono presenti e per cui nutriamo una stima e un rispetto immenso. Non possiamo, dunque, non essere contenti per loro e per tutti i nostri concittadini amanti del Napoli, che sono liberi di esporre bandiere, teli, nastri e quant'altro, così come negli anni passati i vari amanti della Roma, del Milan e delle altre squadre hanno festeggiato i vari trionfi. Nonostante tutto, siamo assolutamente contro il deturpamento del nostro territorio, a prescindere dai colori. Nel caso in cui qualcuno non fosse d'accordo col nostro pensiero, esortiamo questi ultimi ad esporsi in maniera chiara e diretta, come noi abbiamo sempre fatto e continueremo a fare!".