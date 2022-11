Il Napoli fa incetta di premi: riconoscimenti per Spalletti e Kim per il mese di ottobre

Lo straordinario cammino del Napoli in campionato continua a produrre riconoscimenti per i calciatori per Luciano Spalletti.

Il tecnico azzurro, infatti, è stato eletto allenatore del mese di ottobre dalla Lega di Serie A. Il riconoscimento sarà consegnato prima della gara infrasettimanale di campionato contro l'Empoli, in programma martedì allo stadio Maradona alle 18.30.

Anche Kim è stato eletto miglior giocatore del campionato italiano del mese di ottobre dall'Associazione Italiana Calciatori che premia ogni mese il "Most valuable player", ovvero il calciatore che maggiormente si è distinto in Serie A.