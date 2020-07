Juve campione d'Italia, Sarri primo allenatore napoletano a vincere lo scudetto

Noostante sia inviso sia ai tifosi della Juventus (che ne chiedono l'esonero), sia a quelli del Napoli, che non gli perdonano il "tradimento", Maurizio Sarri ha segnato un doppio record. Il tecnico ex Napoli, quello che in tempi recenti fu più vicino a battere la concorrenza della Juventus, è stato - proprio con i colori bianconeri - artefice del nono scudetto consecutivo. Ed è proprio Sarri, nativo del quartiere Bagnoli, il primo allenatore napoletano ad aver vinto un tricolore.

Una stagione, culminata con lo scudetto, durante la quale Sarri ha dovuto superare diversi scetticismi. Il tecnico napoletano (di nascita, ma toscano d'adozione) ha dovuto adattare i suoi rigidi dettami tattici agli ingombranti individualismi juventini. Era stato l'inverso, invece, a Napoli, dove il collettivo era l'unico mezzo per arrivare alla vittoria - poi sfumata come tutti i tifosi ricordano.

Da piccolo, come ricordato in alcune conferenze, Sarri tifava per il Napoli, era l'unico bimbo nella sua classe toscana a tifare per gli azzurri. Una fede che nel tempo si è chiaramente sbiadita, Sarri è diventato un ottimo professionista capace di vincere laddove vincere è la principale richiesta societaria.