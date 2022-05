Il Napoli presenta il ritiro estivo in Abruzzo: a Castel di Sangro amichevoli internazionali

E’ stata presentata quest'oggi, a Palazzo Petrucci, la seconda parte del ritiro estivo del Napoli, che gli azzurri svolgeranno in Abruzzo a Castel di Sangro dal 23 luglio al 6 agosto. Erano presenti tra gli altri il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, il tecnico Luciano Spalletti, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ed il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso.

"Questo sarò il terzo anno che torneremo in Abruzzo e siamo felici di rinnovare questo connubio. Disputeremo 3 o 4 partite con squadre europee che ospiteremo. Ci hanno offerto anche cifre importanti per andare all’estero, ma noi preferiamo stare a Castel di Sangro, dove abbiamo tutto e dove abbiamo stipulato un contratto di 6 anni più 6 anni", ha spiegato De Laurentiis nel corso della conferenza stampa.

"Da un punto di vista di tecnico è importante avere amichevoli di livello europeo e poterle ospitare a Castel di Sangro. Ci consente di stare nel nostro ritiro a lavorare e non doverci spostare. Ci sono impianti e campi assolutamente validi in Abruzzo e andarsi a spostare all’estero sarebbe faticoso, soprattutto mentalmente", ha affermato l'allenatore azzurro Luciano Spalletti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(video A. De Cristofaro/NapoliToday)

"Siamo molto felici e soddisfatti per questa partnership con il calcio Napoli, sperando che sia l’anno buono per vedere tantissimi tifosi azzurri, finalmente non condizionati dalle limitazioni della pandemia da Covid. Ci sarà grande aggregazione, con un corredo di feste ed eventi anche promozionali per la nostra terra", ha rivelato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

"Grazie al Napoli abbiamo infranto un limite territoriale, abbiamo chiarito che i ritiri calcistici non si fanno solo in montagna ma si possono fare anche a quote più basse, con efficienza e risultati importanti", ha aggiunto il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(video A. De Cristofaro/NapoliToday)