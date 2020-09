CALCIOMERCATO NAPOLI - A centrocampo può restare Palmiero: "Decidono Gattuso e Giuntoli"

Il Napoli potrebbe aver trovato in casa il rinforzo a centrocampo. Il club partenopeo starebbe valutando l'ipotesi di conservare in rosa Luca Palmiero, 24enne rientrato dal prestito al Pescara nell'ultima stagione.

L'atleta di Mugnano potrebbe convincere Gattuso a tenerlo in organico, magari rinunciando ad un nuovo rinforzo in mediana in sostituzione di Allan, ceduto all'Everton.

Di questa possibilità ne ha parlato l'agente del giocatore, Vincenzo Pisacane, ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete": "Luca per me è molto forte. Lui ha una qualità grandissima che sta nel vedere il gioco prima degli altri. Gioca massimo a due tocchi, ha grande resistenza fisica. Si deve costruire fisicamente perché non ha mai visto la Serie A e le sue metodologie. Ne parlavo però con Gattuso giorni fa, lo tiene d’occhio. Non possiamo scegliere noi se rimanere o meno, lo deciderà la società. Se però devo andare a prendere un giocatore in prestito, a questo punto terrei lui. Ne ho parlato anche con il ds del Genoa Faggiano. Solo lui in Serie A ha chiesto informazioni. Questo la dice lunga sul fatto che spesso si vanno a cercare gli stranieri. Sse si fosse chiamato Palmierinho, mi avrebbero chiamato almeno 5 club. A Luca auguro di restare al 100% al Napoli ma non sono io a decidere, possono farlo solo Gattuso e Giuntoli".