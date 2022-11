Osimhen vince il Globe Soccer Awards 2022: l'azzurro eletto miglior giovane emergente al Mondo

Importante riconoscimento per Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli ha vinto, infatti, il Globe Soccer Awards 2022.

Il centravanti nigeriano è stato eletto come miglior giovane emergente al mondo per l'anno 2022.

L'azzurro ha battuto il milanista Rafael Leao, i madridisti Camavinga e Valverde, Julian Alvarez del Manchester City, Gavi del Barcellona e Bellingham del Borussia Dortmund, in lizza con lui per aggiudicarsi il premio.

? Congratulations to Victor Osimhen on winning the 2022 ?#GlobeSoccer Award for ?POWER HORSE EMERGING PLAYER OF THE YEAR ?@VictorOsimhen9 #Powerhorse pic.twitter.com/5ICz7xLfzO