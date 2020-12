Il giornalista Franco Ordine: "Il Frosinone gioca con 14 positivi, non come certi furbetti"

"Il Frosinone e Nesta hanno dato ieri una lezione al Collegio di Garanzia del Coni, e per esso al Napoli Calcio": così il giornalista Franco Ordine commenta la decisione del Frosinone di giocare nonostante i 14 positivi in squadra (per la cronaca, il Frosinone non doveva viaggiare ma ha giocato in casa contro il Pordenone, gara finita 1-1). Nell'editoriale su Il Giornale Ordine paragona la decisione del Frosinone e la scelta del Napoli (sempre per la cronaca, va detto che non c'è alcuna evidenza che il Napoli abbia chiesto all'Asl di 'essere bloccato' pur di evitare di giocare). "Nel Frosinone", scrive Ordine, "sono stati registrati 14 positivi, non due come accadde il 4 ottobre al Napoli di De Laurentiis. Ha perciò dovuto schierare in panchina un numero ridotto con due portieri per onorare il calcio, le sue regole e il principio dello sport per il quale le scorciatoie sono il percorso preferito dei soliti furbetti".

Segnalazione speciale per il Frosinone di Nesta che con 14 positivi non chiede all’asl alcun rinvio e gioca la partita col Pordenone pareggiandola. A dimostrazione che i cattivi esempi possono essere ignorati — francesco ordine (@FrancescoOrdine) December 27, 2020