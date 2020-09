Napoli-Teramo 4-0: ancora una tripletta per Osimhen

Seconda amichevole stagionale per il Napoli edizione 2020-2021. Gli uomini di Gattuso battono al Teofilo Patini il Teramo, squadra che milita in Serie C, per 4-0 a conclusione del ritiro di Castel di Sangro.

Protagonista di giornata ancora una volta Victor Osimhen, autore di una tripletta. Di Lozano, nel primo tempo, l’altra rete azzurra.

Gattuso deve fare i conti con le tante assenze, causa impegni con le nazionali. Il tecnico azzurro sceglie ancora una volta il 4-2-3-1, con Politano, Younes e Lozano a supporto di Osimhen. Proprio l’attaccante nigeriano sblocca subito la gara, sugli sviluppi di un corner calciato da Ghoulam, battendo sottomisura Valentini su una spizzata di Lozano. Il messicano sigla poi il raddoppio dieci minuti dopo, con uno splendido destro su invito di Politano. Al 37’ il Napoli sfiora il tris, ma il palo ferma Gaetano.

Nella ripresa si scatena Osimhen, che nel giro di 5 minuti sigla una doppietta che fissa il risultato sul 4-0. Nel finale la girandola di cambi, con tanti giovani in campo tra le fila partenopee e qualche uomo di esperienza come Llorente e Ciciretti.

La formazione del Napoli scesa in campo

(4-2-3-1): Ospina (66’ Contini), Malcuit (84’ Mezzoni), Koulibaly (88’ Labriola), Luperto (46’ Manolas), Ghoulam (88’ Bifulco); Demme (80’ Palmiero), Gaetano (66’ Prezioso); Politano (74’ Tutino), Younes (66’ Ciciretti), Lozano (84’ Zerbin); Osimhen (74’ Llorente).

Marcatori: 3', 60' e 65' Osimhen, 13' Lozano