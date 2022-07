Dalla Spagna: "Napoli e Girona si affronteranno in amichevole il 3 agosto"

Napoli e Girona potrebbero affrontarsi in amichevole nelle prossime settimane. Questa l'indiscrezione riportata da "Sport" in Spagna.

Gli azzurri e il club iberico - secondo quanto riferisce il noto quotidiano sportivo - dovrebbero sfidarsi il 3 agosto.

Il club partenopeo in quel periodo sarà in ritiro a Castel di Sangro e dovrebbe annunciare nelle prossime ore le amichevoli che saranno disputate in Abruzzo.