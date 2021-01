Napoli-Fiorentina, all'esterno del Maradona uno striscione per Callejon: "Hermano eres napoletano"

Josè Maria Callejon torna a Napoli da avversario, con la maglia della Fiorentina, ma per lui ci sarà sempre un posto nel cuore dei napoletani. A confermarlo è lo striscione affisso all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona a poche ore dal match contro i viola. "José, hermano eres napolitano", hanno scritto i ragazzi de La Mossa del Comandante. A postare lo striscione è stata la moglie dell'ex centrocampista azzurro, Maria Ponsati Romero, in una storia Instagram. Callejon, che a Napoli ha giocato dal 2013 al 2020 collezionando 64 reti in 255 presenze, dovrebbe partire dal primo minuto contro i suoi ex compagni.

Callejon: "A Napoli 7 anni meravigliosi"

”Molto speciale tornare qui. Ci sono delle emozioni che non ho mai avuto nella mia vita, ma il calcio è questo. I napoletani capiranno che adesso devo dare tutto per la Fiorentina. Ma qui ho passato 7 anni meravigliosi”, le parole nel pre partita contro il Napoli di Callejon.

Nessun rinvio per Napoli-Fiorentina

La SSC Napoli comunica, con un tweet, che i tamponi effettuati sul gruppo squadra hanno dato esito negativo. Lo screening si era reso necessario dopo la positività di Fabian Ruiz. Con la negatività degli azzurri non ci sarà alcun rinvio della partita in programma oggi allo Stadio Diego Armando Maradona: la squadra di Gattuso scenderà regolarmente in campo alle 12,30 contro la Fiorentina.