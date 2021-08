In programma domenica 8 e sabato 14 agosto

Il Napoli disputerà due amichevoli a Castel di Sangro prima dell'inizio del campionato. Gli azzurri giocheranno al Patini domenica 8 agosto contro l'Ascoli e sabato 14 agosto contro un avversario ancora da ufficializzare.

Il calcio di inizio è fissato per le 17,30 per entrambi i match, che saranno trasmessi in diretta tv sull'emittente campana Canale 8.