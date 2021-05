Matuzalem, il video con coro sui social fa impazzire i tifosi azzurri: "Io non sono italiano, sono napoletano"

Francelino Matuzalem non dimentica il suo passato al Napoli. In una storia su Instagram sul suo profilo, si vede l'ex centrocampista azzurro cantare sulle note di un coro dei tifosi partenopei: "Io non sono italiano, sono napoletano, è la cosa più bella che c'è".

Inevitabile l'apprezzamento e i messaggi d'affetto per il brasiliano da parte dei suoi vecchi supporters.