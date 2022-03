"Dici a Putin che io non mi alzo alle 9 del mattino neanche per mia madre": quando Maradona fece attendere il presidente russo

Stefano Ceci, ex manager di Diego Armando Maradona, parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha svelato un retroscena sull'ex capitano azzurro in occasione dei campionati del mondo di calcio 2018 in Russia.

"Fummo contattati per andare da Putin sia all'inizio del mondiale, che alla fine. Negli ultimi giorni è venuto fuori anche un audio curioso sulla cosa. Si trattava della chiusura del mondiale e vennero dei delegati ad invitare Diego. Lui disse che sarebbe andato. Quando poi gli ho detto che saremmo dovuti uscire alle 9.30 del mattino per andare da Putin perchè l'incontro era tra le 10 e le 10,30, lui mi rispose: 'Stefano, dici a Putin che io non mi alzo alle 9 del mattino neanche per mia madre. O si fa nel pomeriggio, o niente'", ha raccontato divertito Ceci.