Calciomercato Napoli - Dall'Inghilterra: "Man Utd, pronti 163 milioni di euro per Kim e Osimhen"

Il Manchester United sarebbe pronto a stanziare 143 milioni di sterline (oltre 163 milioni di euro) per provare a strappare in estate al Napoli Victor Osimhen e Kim Min-Jae. Questa è l'indiscrezione riportata in Inghilterra negli ultimi giorni da Football Insider.

I 'red devils' sarebbero pronti a mettere sul piatto 100 milioni di sterline (114 milioni di euro) per il cartellino del centravanti nigeriano e 43 milioni di sterline (49 milioni di euro) per la clausola inserita nel contratto del difensore coreano che si attiverà per due settimane nel mese di luglio.

Sempre secondo Football Insider, anche il Tottenham sarebbe pronto a corrispondere tramite clausola al club partenopeo la stessa cifra per Kim.