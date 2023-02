L'ex Napoli Llorente lascia il calcio giocato: l'annuncio

Fernando Llorente dice basta. L'attaccante spagnolo ha annunciato l'addio al calcio giocato. Il 37enne giocatore era libero dopo la conclusione a giugno dell'esperienza all'Eibar, nella seconda divisione spagnola. "Continuo a tenermi in forma giocando a padel", ha dichiarato. Llorente ha trascorso otto stagioni all'Athletic Bilbao, dal 2005 al 2013, prima di passare alla Juventus a parametro zero.In due stagioni con i bianconeri ha vinto due scudetti, la Coppa Italia e ha raggiunto la finale di Champions League. Passato al Siviglia nel 2015, ha vinto l'Europa League. L'anno successivo si è trasferito allo Swansea e nel 2017 al Tottenham. Lo spagnolo è poi tornato in Italia, giocando per Napoli e Udinese, prima di tornare in patria, all'Eibar. 24 le presenze con la nazionale spagnola, con cui ha vinto Mondiale 2010 e Europeo 2012.