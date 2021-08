L'Inter fa sul serio, l'offerta per Insigne: 15 milioni più Sanchez

Il Napoli però potrebbe cedere il capitano per non meno di 30 milioni

Il Napoli potrebbe perdere il suo capitano. De Laurentiis infatti sembra disposto ad ascoltare le offerte delle squadre interessate ad Insigne, visto il mancato accordo al momento per il rinnovo del contratto.

L'Inter sembra fare sul serio nelle ultime ore, nonostante le smentite di facciata di Marotta. Grazie alle cessioni di Hakimi e Lukaku, i nerazzurri hanno un tesoretto cospicuo per rifondare la squadra. Per Insigne, come riporta il Corriere dello Sport, offrono quindici milioni di euro più Alexis Sanchez. Ad Insigne sarebbero offerti sei milioni per quattro anni.

Il Napoli vorrebbe invece 30 milioni, togliendo dalla trattativa Sanchez, che viene da una annata travagliata da molti infortuni e potrebbe essere una grossa incognita.