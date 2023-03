Calciomercato - Il Galatasaray sogna di ricomporre la coppia Insigne-Mertens

Il Galatasaray sogna di ricomporre la coppia formata da Dries Mertens e Lorenzo Insigne, i due migliori marcatori della storia del Napoli. L'indiscrezione arriva direttamente dalla Turchia.

Secondo "Aksam", infatti, il vice presidente del club di Istanbul, Erden Timur, avrebbe messo nel mirino l'ex capitano del Napoli, attualmente in Canada al Toronto.

Il club giallorosso vorrebbe portare in estate sul Bosforo Insigne, che potrebbe essere allettato dalla possibilità di ritornare a giocare in Europa e di ricongiungersi all'amico ed ex compagno in azzurro Dries Mertens.

Insigne viene valutato 15 milioni di euro ed il Galatasaray vorrebbe strapparlo al club canadese con la formula del prestito con diritto di riscatto. All'attaccante di Frattamaggiore, invece, verrebbe offerto un importante contratto e la possibilità di tornare a disputare la Champions League.