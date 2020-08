Ritiro a Castel di Sangro, De Laurentiis incontra Raiola: affari all'orizzonte?

La versione ufficiosa, per ora, parla di un pranzo senza secondi fini. Quello tra il potentissimo agente Mino Raiola e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sarebbe un semplice incontro tra persone che si stimano, un invito che il presidente azzurro ha rivolto a Raiola che era in zona, in Abruzzo. E così - secondo quanto riportato da Sky - Raiola ne avrebbe approfittato per fare una chiacchierata con il presidente del Napoli e incontrare i suoi due assistiti in maglia azzurra, Manolas e Lozano.

A Castel di Sangro, però, dove il Napoli sta svolgendo il romitaggio estivo pre campionato, la voce si è diffusa rapidamente. Qualcuno ipotizza scenari di mercato: tra gli assistiti di Raiola ci sono gli inavvicinabili Pogba, Haaland e De Ligt. Ma anche Verratti, Thuram (centravanti figlio di Lilian), Moise Kean, Kluivert della Roma, il terzino sinistro Pellegrini (che al Napoli farebbe comodo), il fantasista Bernardeschi (che potrebbe entrare in uno scambio con Milik), il centrocampista Bonaventura e l'eterno obiettivo Mario Balotelli.