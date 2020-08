Dopo Barcellona il Napoli pensa già al futuro: incontro Gattuso-De Laurentiis

Dopo la sconfitta di Barcellona e la conseguente eliminazione dalla Champions League, il Napoli è già rivolto con la testa al futuro e alla prossima stagione.

E' per questo che oggi a Capri è previsto un incontro tra il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ed il tecnico Gennaro Gattuso. I due parleranno di rinnovo di contratto, ma anche di mercato con ogni probabilità.

"All’ordine del giorno, evidentemente, il prolungamento del contratto che ora è in scadenza nel 2021 - scrive il noto giornalista Alfredo Pedullà sul proprio sito - . De Laurentiis proporrà altri due anni di contratto a Gattuso, con possibili clausole e penali. E su questo argomento ci saranno attente riflessioni da parte dello stesso Gattuso. Dovrà essere un confronto tale da soddisfare entrambi le parti: De Laurentiis vuole la riconferma di Ringhio, quest’ultimo intende restare a Napoli. Ma devono essere condizioni in grado di soddisfare le due parti in egual misura".