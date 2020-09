Higuain scaricato dalla Juve torna al Napoli? La risposta del fratello-agente

Gonzalo Higuain, pur avendo apprezzato la schiettezza di mister Pirlo, non cela un certo malcontento per essere stato scaricato dalla Juventus.

A parlare è il fratello-agente Nicolas: "Ci aspettavamo che Pirlo desse una possibilità a Gonzalo visto che parliamo di un attaccante che in questi anni ha segnato 350 gol. Per realizzarli si impiegano dieci anni, poi purtroppo ci si dimentica tutto in fretta. L'ambizione della Juve è conquistare la Champions, ma non so quanti giocatori abbiamo vinto 3 scudetti realizzando complessivamente 66 reti, ma siamo gente di calcio e sappiamo che possono succedere queste cose. Abbiamo apprezzato la schiettezza di Pirlo". Su un possibile ritorno a Napoli del figliol prodigo è molto freddo: "Se ho parlato con De Laurentiis? No. Anche perché di cosa potremmo parlare? Di cinema?".