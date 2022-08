"Guaglione": il bellissimo abbraccio tra Hamsik e Mertens in Turchia

Si sono incontrati negli spogliatoi, e qualcuno non ha potuto che immortalare le loro facce sorridenti non appena si sono incrociati. Dries Mertens e Marek Hamsik, nella foto scattata sicuramente da qualcuno dei loro entourage, sono amici di veccha data ed è stato evidentissimo dal loro incontro.

L'immagine è stata poi recapitata allo slovacco, che in una story su Instagram ha taggato il belga chiamandolo - e non poteva essere altrimenti - "guaglione". Avranno sicuramente parlato di Napoli, due ragazzi che alla maglia azzurra hanno dato tantissimo e che sicuramente torneranno in futuro nella città che per loro è casa.

Poi la partita, che ha visto le loro squadre affrontarsi, per uno 0-0 finale tra i padroni di casa del Trabzonspor ed il Galatasaray di Dries Mertens. Lo slovacco non è stato del match, mentre Mertens ha giocato quasi tutto l'incontro.