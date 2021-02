Granada-Napoli, Gattuso: "Risultato molto bugiardo. La squadra ha fatto il massimo"

"E' un risultato molto bugiardo. Meritavamo qualcosa in più. Qualcosa c'è da rivedere nell'approccio alla partita. Dobbiamo essere più precisi. Abbiamo pagato a caro prezzo alcuni errori. La squadra ha fatto il massimo di quello che poteva fare. Non dobbiamo rimanere a pensare agli errori commessi. Questo è un qualcosa su cui dobbiamo migliorare. Nel secondo tempo il Granada non ha fatto nulla. Siamo stati là, abbiamo macinato gioco. Ultimamente, purtroppo, stiamo prendendo gol in fotocopia". Così Gennaro Gattuso ha commentato, ai microfoni di Tv8, la sconfitta nel match di Europa League contro il Granada.

"Cosa dobbiamo fare per passare il turno? Dove si va se passiamo e non abbiamo giocatori. Dobbiamo recuperare giocatori, abbiamo perso anche Politano stasera. Non respira bene, ha un problema al costato. Siamo rimasti in dieci in tutto. Domani faremo la conta per vedere chi riusciamo a schierare domenica", ha aggiunto l'allenatore del Napoli.

Chiusura su Osimhen: "E' stato fermo 93 giorni, ancora non è al 100%. Deve trovare la continuità e la brillantezza per esprimere il suo gioco".