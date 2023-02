La rete di Osimhen in Napoli-Roma vince il premio come 'gol del mese' in Serie A

Victor Osimhen si è aggiudicato il premio "Goal of the Month presented by crypto.com" del mese di gennaio.

Il gol messo a segno dall`attaccante del Napoli nel match dello scorso 29 gennaio contro la Roma al Maradona è risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Serie A.

Il fantastico controllo del centravanti nigeriano, seguito da un grande tiro al volo, hanno permesso all'azzurro di superare nelle votazioni le reti di Okereke contro l'Inter, di Ederson contro la Salernitana e di Caprari contro il Sassuolo.