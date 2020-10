Giuntoli: "Gattuso resterà sicuramente a Napoli. C'è grande sintonia"

"Per il rinnovo del contratto di Gattuso c'è grande sintonia con la società e la proprietà, sicuramente rimarrà a Napoli". Pochi minuti prima della sfida di Europa League contro l'AZ Alkmaar, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato a Sky Sport della trattativa in corso per il rinnovare del contratto di Rino Gattuso. "Vedremo modi e tempi, ne stiamo parlando non abbiamo un’idea di scadenza, abbiamo la volontà entrambi di andare avanti e, quindi, troveremo sicuramente un accordo, come abbiamo sempre detto".

Il ds azzurro ha anche raccontato i retroscena della permanenza di Kalidou Koulibaly: "Trattenerlo quest'estate è stato meno difficile che in altre sessioni di mercato. Questo è stato un mercato non molto ricco, anche il ragazzo lo ha capito ed è rimasto senza problemi e difficoltà. Ha ancora tre anni di contratto e a Napoli è felice". Su Osimhen: "Pensavamo che ci potesse dare una grossa mano e lo sta facendo siamo molto contenti".

"Napoli protagonista in Europa League? Sicuramente, è una competizione a noi molto cara, abbiamo fatto tanta fatica ad arrivarci tramite la Coppa Italia dopo un anno difficile e vogliamo onorare l’impegno, cercando di arrivare il più avanti possibile", conclude Giuntoli.