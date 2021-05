Ferlaino compie 90 anni: "Il mio primo compleanno senza Diego mi rattrista"

"Il mio primo compleanno senza Diego mi rattrista, per questo evito di pensarci. Mi è dispiaciuto il modo con cui se ne è andato". Così Corrado Ferlaino, nel giorno del suo novantesimo compleanno, ricorda Diego Armando Maradona ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

"Ringrazio tutti i tifosi del Napoli per l'affetto che mi dimostrano. Sono emozionato. La vittoria della Coppa Uefa è stata la serata più bella della mia presidenza. Abbiamo dato una gioia ai lavoratori napoletani che erano in Germania. Ho sempre cercato di portare grandi giocatori al Napoli, oltre a valorizzare i talenti del vivaio. E' stato faticoso per me ma molto bello", ha aggiunto Ferlaino ricordando gli oltre 30 anni alla guida del club azzurro.