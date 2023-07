Napoli, capitan Di Lorenzo rinnova fino al 2029: l'annuncio di De Laurentiis a Dimaro

Giovanni Di Lorenzo si lega a vita al Napoli. Il capitano azzurro ha prolungato il contratto, siglando un accordo di cinque anni più uno, fino al 2029.

L'annuncio ufficiale è stato dal presidente Aurelio De Laurentiis nel corso della presentazione della squadra a Dimaro. "Non me l’aspettavo che lo annunciasse questa sera. Ci tenevo a ringraziarla per questo riconoscimento", ha detto Di Lorenzo al patron azzurro.

"Grazie alla squadra perchè questo rinnovo è anche merito loro. Ora offrirò la cena a tutti! Ringrazio sempre i tifosi per l’amore e la passione che hanno nei confronti della squadra e dei giocatori", ha aggiunto il capitano.

De Laurentiis ha poi parlato anche di altri rinnovi: "Da domani i rinnovi e i prolungamenti continuano e lì vedremo chi ama veramente il Napoli e chi preferisce altri lidi".