Carmando ricorda Maradona: "Diego da sotto terra difende ancora la città e il Napoli"

Lo storico ex massaggiatore del Napoli ed amico personale di Maradona, Salvatore Carmando, ha voluto ricordare l'ex capitano azzurro nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli.

"Da quando è andato via Diego non ho voluto parlare. Voglio ricordare il mito nel silenzio. Non ce la facevo e non ce la faccio a parlare di lui, perché non merita di essere lì a quell’età“, ha detto Carmando.

“Diego mi ha chiamato il 29 dandomi gli auguri, il 30 era il suo compleanno. Dopo la sua dipartita io sono caduto nello sconforto, non ce la faccio ancora. Lui è un uomo che ha fatto molto del bene, non ho mai pensato ai soldi, nonostante avesse voluto darmi sempre tanto. Maradona è stato grande e non merita di essere lì, da sotto terra lui difende la nostra città e dice: 'forza Napoli'", ha concluso l'ex massaggiatore azzurro.