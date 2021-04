CALCIOMERCATO - Moggi: "Si sa che Gattuso non sarà più l'allenatore del Napoli"

L'ex direttore generale di Napoli e Juventus Luciano Moggi, ai microfoni di Radio24 nel corso della trasmissione "Tutti convocati", ha parlato della sfida di campionato tra azzurri e bianconeri e del futuro delle due panchine dei suoi vecchi club.

"Non credo che il futuro di Pirlo si possa decidere mercoledì. Sono convinto che la Juventus farà una bella partita. Il Napoli subisce tanto, probabilmente i bianconeri possono adattarsi bene e fare risultato", ha affermato Moggi.

"Gattuso si sa che non sarà più l'allenatore del Napoli. Non ha mai avuto la squadra completamente a disposizione. Tenete conto che quando i giocatori rientrano da un infortunio ci mettono un po' a tornare in forma. Quello che ha fatto Gattuso in questo momento è da rispettare, è il massimo che può fare lottare per la Champions", ha aggiunto l'ex dirigente del Napoli.