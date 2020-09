Giuntoli: "Milik? Siamo fiduciosi. Koulibaly credo resterà con noi"

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha fatto il punto sul mercato azzurro ai microfoni di Sky Sport: "Nell'ultima settimana facciamo l'80% delle operazioni. Siamo, quindi, fiduciosi, per quanto riguarda Milik, che si possa concludere un'operazione importante sia per noi che per lui. Il nostro obiettivo è quello di mandare a giocare calciatori che hanno bisogno di più spazio".

Su Koulibaly il dirigente azzurro ha aggiunto: "Credo proprio rimanga con noi. Siamo molto contenti di questo ed è contento anche lui".