Calciomercato Napoli - Stretta finale per Kim e Simeone, Petagna verso il Monza

Momento decisivo per il mercato del Napoli. A poco meno di un mese dall'esordio in campionato a Verona, gli azzurri stanno provando a stringere alcuni affari per consegnare a Spalletti rinforzi il prima possibile.

La trattativa più calda è quella per Kim. Il club azzurro è pronto a pagare al Fenerbahce la clausola da circa 20 milioni di euro per il difensore coreano. Restano da sistemare alcuni dettagli con gli agenti del calciatore sul contratto.

Secondo il noto giornalista turco Ya??z Sabuncuo?lu, il Napoli avrebbe offerto a Kim un ingaggio da 2 milioni di euro come base fissa più bonus che possono arrivare fino ad 800 mila euro all'anno, con un bonus alla firma da 1,5 milioni. Da stabilire anche la durata del contratto e l'ammontare di una clausola rescissoria che il club partenopeo potrebbe inserire nell'accordo.

Dalla Turchia "Fener Actual" ha riportato anche delle dichiarazioni attribuite all'agente del difensore: "Abbiamo raggiunto l'accordo con il Napoli. Se nulla va storto, in settimana andremo al Napoli e firmeremo il contratto".

Il giro degli attaccanti

Andrea Petagna è sempre più vicino al Monza. Nella giornata di mercoledì l'ad del club lombardo Adriano Galliani aveva confermato la trattativa in corso con il Napoli per portare l'attaccante alla corte di Stroppa. Secondo Sportitalia per l'affare mancherebbe solo l'annuncio, con il club partenopeo che sostituirebbe l'ex Spal con Simeone dal Verona.