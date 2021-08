CALCIOMERCATO NAPOLI - Ufficiale il ritorno di Marfella e il passaggio di Contini al Crotone

Ufficiale una doppia operazione per il Napoli, una in entrata ed una in uscita. Il club partenopeo riporta alla base il portiere Davide Marfella dal Bari e cede in prestito Nikita Contini al Crotone.

Marfella, 22 anni a settembre, ex Primavera azzurro, completerà dunque il reparto di estremi difensori a disposizione di Luciano Spalletti insieme a Meret ed Ospina. Il club partenopeo ha voluto dare il bentornato al calciatore con un post su Twitter.

Lascia Napoli, ma solo momentaneamente, Nikita Contini, che passa ufficialmente in prestito al Crotone per la stagione sportiva 2021-2022.

“È stata una trattativa lunga e non vedevo l’ora di venire qui. Ringrazio la dirigenza del Crotone che mi ha voluto e non vedo l’ora di scendere in campo e dare il massimo per questa maglia”, le prime dichiarazioni di Contini al canale Youtube ufficiale dei pitagorici.