Calciomercato Napoli - Visite mediche per Ostigard: in arrivo a Dimaro nelle prossime ore

Manca ormai solo l'ufficialità, ma Leo Skiri Ostigard sarà un nuovo giocatore del Napoli. Il difensore norvegese, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Genoa in prestito dal Brighton, si trasferirà in azzurro a titolo definitivo.

Nella giornata di sabato - come riferisce Sky Sport - il club inglese ha dato l'ok ai contratti e il giocatore ha potuto sostenere le visite mediche a Roma, presso la clinica Villa Stuart. Visite ok per il 22enne, che nella giornata di domenica è atteso nel ritiro di Dimaro.

Operazione chiusa con il Brighton per 5 milioni di base fissa più 3 di bonus, più una percentuale sulla futura rivendita.