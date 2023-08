Calciomercato Napoli: è fatta per l'erede di Kim

Il Napoli avrebbe chiuso la trattativa per portare all'ombra del Vesuvio Natan Bernardo Da Souza, difensore brasiliano di 22 anni di proprietà del Red Bull Bragantino. A riferirlo è Sky Sport con un'ultim'ora. Secondo l'emittente satellitare, il Napoli verserà nelle casse del club verde-oro 10 milioni di euro più bonus, mentre il ragazzo percepirà un ingaggio di 1,1 milioni di euro.

Classe 2001, mancino naturale con un passato da terzino, Natan sembra essere destinato a diventare l'erede in magli azzurra di Kim Minjae. Cresciuto nel Real Petra è approdato al Flamengo nel 2017, quando aveva ancora 16 anni. Promosso in prima squadra nel 2020, l'anno dopo è stato acquistato dal Bragantino, squadra dell'universo Red Bull.

Il difensore dovrebbe arrivare in Italia per la firma del contratto domani, domenica 6 agosto, e non oggi come inizialmente era trapelato. Rudi Garcia può contare, così, sul quarto centrale di difesa. Al connazionale Juan Jesus e al portoghese Mario Rui il compito di far inserire nel gruppo il 22enne nel più breve tempo possibile.