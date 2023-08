Natan al centro commerciale: tifosi in delirio

Deve essere partito di fretta e furia per abbracciare il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro, portando con se lo stretto necessario. Forse è per questo motivo che, appena tornato, il nuovo acquisto degli azzurri, il difensore brasiliano Natan, appena rientrato a Castel Volturno si è fiondato in un noto centro commerciale in provincia di Caserta: la Reggia Outlet.

Come riportato da CasertaNews, la sua presenza non è passata inosservata, con numerosi tifosi che hanno avuto l'opportunità di scambiare qualche parola con il calciatore e di farsi una foto come ricordo di questo incontro. L'atmosfera di entusiasmo e benvenuto dei tifosi napoletani ha reso il suo primo approccio con la città ancora più caloroso.