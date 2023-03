Bobo Tv, Cassano: "Il Napoli è la squadra più bella che abbia mai visto da quando sono nato" | VIDEO

Grande entusiasmo alla Bobo Tv per l'ennesima impresa sportiva stagionale del Napoli di Luciano Spalletti. L'ex attaccante della Nazionale Antonio Cassano, in particolare, ha definito quella azzurra come una delle squadre più belle di sempre della storia del calcio italiano.

"Il Napoli è la squadra più bella che io abbia mai visto da quando sono nato. In base ai nomi, che non sono super ma che il suo allenatore li sta facendo diventare super, è una delle squadre più belle che la storia del calcio italiano abbia mai visto".