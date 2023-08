De Luca, auguri di buon campionato al Napoli: "Sempre protagonisti"

"Un grande in bocca al lupo al Napoli Campione d'Italia, al via della nuova stagione con rinnovate ambizioni. L'augurio è quello di essere sempre protagonista in Italia ed in Europa con bel gioco, risultati, e grande passione. Quella grande passione che accompagna tutte le formazioni calcistiche campane. In bocca al lupo alla Salernitana per un'altra stagione piena di soddisfazioni ed entusiasmo. La Campania può davvero dire la sua a tutti i livelli nella stagione che comincia". Così su Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.