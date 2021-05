Galeone: "Allegri innamorato di Napoli, è l'uomo giusto per far vincere gli azzurri"

"Allegri al Napoli se non andrà al Real Madrid? Sarebbe una bella rivincita dopo i danni che facemmo a Napoli! Scherzo, naturalmente. Alla Juve? Possibile vada Simone Inzaghi. Napoli è un'ottima opportunità, la Champions è quasi certa. Con questa rosa a disposizione e con qualche ritocco, Allegri verrebbe a Napoli per lottare per il vertice. L'organico piace a Max, il Napoli è tecnico, deve migliorare dietro e trattenere i big. Allegri è l'uomo giusto per far vincere il Napoli: tre innesti per lui". Così Giovanni Galeone, ex tecnico del Napoli e allenatore di Massimiliano Allegri in azzurro, al Pescara e al Perugia, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell'eventualità di vedere il suo pupillo sulla panchina partenopea nella prossima stagione.

"A Napoli lui starebbe da Dio. Anche la signora Ambra starebbe benissimo, è impossibile non amare Napoli. Max ne è innamorato, lo dico", ha aggiunto Galeone.