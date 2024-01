Pallanuoto, Pino Porzio torna alla guida tecnica del Posillipo

Pino Porzio torna alla guida del Posillipo. La leggenda della pallanuoto napoletana, che nei mesi scorsi era stato nominato direttore tecnico del settore pallanuoto del circolo nautico rossoverde, subentra in panchina a Roberto Brancaccio, che dopo 7 anni alla guida della squadra partenopea ha risolto consensualmente il rapporto con la società.

Porzio, 57 anni il prossimo 26 febbraio, torna sulla panchina del Posillipo 19 anni dopo quello straordinario biennio che regalò lo scudetto 2003/2004 e la Coppa dei Campioni 2004/2005, conquistata in una indimenticabile ed emozionante finale alla piscina Scandone, battendo ai tempi supplementari gli ungheresi dell'Honved di Budapest.

Il comunicato del Posillipo

"L'ASD Circolo Nautico Posillipo comunica che, in un clima di massima cordialità reciproca, in data 19 gennaio 2024 è stato consensualmente e con effetto immediato risolto il rapporto contrattuale in essere con Roberto Brancaccio, allenatore della squadra di pallanuoto militante nel campionato di A1. Il presidente Aldo Campagnola, il vicepresidente sportivo Maurizio Marinella, anche a nome del Consiglio, esprimono al carissimo Roberto i sensi della profonda gratitudine, di grande stima e profondo apprezzamento per il gran lavoro svolto, per la costante attenzione, diligenza, correttezza e signorilità, per l’attaccamento ai colori, per la grande capacità tecnica e professionalità, per la massima dedizione e lealtà espresse in 7 anni appassionati di gestione della squadra. Roberto, che il club con orgoglio e grande affetto, ritiene e riterrà sempre un proprio 'figlio', sarà sempre 'a casa sua' al Posillipo, dove è atteso e sarà sempre accolto con grande piacere da tutti, potendo contare sempre sulla vicinanza personale del presidente, del consiglio e dei soci tutti. Il Posillipo augura al carissimo Roberto i massimi successi e le soddisfazioni professionali che una persona 'speciale' come mister Brancaccio merita. Su proposta del presidente Aldo Campagnola, il Consiglio ha deliberato l’affidamento immediato della squadra al direttore tecnico, il sig. Giuseppe Porzio, che cumulerà l’incarico dirigenziale con quello di mister della squadra. Il presidente e il vicepresidente sportivo, a nome del Consiglio tutto e del club, ringraziano il direttore tecnico, mister Pino Porzio, per l'immediata, incondizionata e 'amichevole' disponibilità mostrata, con il consueto suo stile 'rossoverde', verso le esigenze del Circolo Nautico Posillipo". Questa la nota ufficiale del Circolo Posillipo sull'avvicendamento in panchina tra Roberto Brancaccio e Pino Porzio.