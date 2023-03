Oro per Irma Testa: è la più forte del mondo nella sua categoria

Fortissima Irma. La pugile di Torre Annunziata ha ieri conquistato i mondiali della categoria e il pubblico di Delhi.

Irma Testa, già campionessa europea nel 2019 e nel 2022, è adesso ufficialmente la più forte del mondo. Ha centrato il primo titolo iridato della carriera dopo aver sconfitto ai punti la kazaka Karina Ibragimova, in un match particolarmente complesso.

I complimenti di De Luca

"Complimenti alla nostra Irma Testa, che oggi ha conquistato la medaglia d'oro nella finale della categoria dei 57 kg ai Mondiali di pugilato in svolgimento a Nuova Delhi", ha scritto ieri il presidente della Regione Vincenzo De Luca. "Per la campionessa di Torre Annunziata - ha proseguito il governatore - un altro importantissimo traguardo dopo la vittoria agli Europei e la bellissima medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo con la quale ha scritto la storia del pugilato femminile italiano. Passione, impegno, coraggio, un esempio per tutti i nostri giovani".