Calciomercato Napoli, la buona prestazione di Ostigard con la Lazio può allontanare Perez: la situazione

La buona prestazione di Leo Ostigard contro la Lazio potrebbe cambiare il destino del calciomercato del Napoli negli ultimi giorni della finestra invernale di trattative.

Il club azzurro, infatti, potrebbe decidere di tenere il difensore norvegese e magari rinunciare a Perez dell'Udinese, che sembrava in procinto di arrivare all'ombra del Vesuvio.

A parlare dell'ipotesi è il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul proprio sito: "Situazione in continua evoluzione in casa Napoli. Con il club azzurro orientato a trattenere Leo Ostigard a gennaio, oggi sarà una giornata importante per la decisione finale sull'affare Nehuen Perez con l'Udinese. Il Napoli, infatti, sta facendo delle nuove valutazioni sull'opportunità di chiudere o meno l'operazione per il difensore argentino. Il Napoli ha l'accordo con l'Udinese, ma il club friulano in questo momento non ha ancora trovato un sostituto, visto che proprio uno dei profili cercati per sostituire Perez (Ostigard) è stato bloccato dallo stesso Napoli. Le valutazioni sono in corso e sono legate anche al recente cambiamento tattico, con il passaggio alla difesa a tre: con questo sistema di gioco potrebbe essere impiegato nel trio difensivo anche Giovanni Di Lorenzo, così come il nuovo acquisto Leander Dendoncker, preso dal Napoli proprio per fare il jolly tra difesa e centrocampo. La decisione non è stata ancora presa, ma le valutazioni sono in corso".