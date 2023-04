Notte di passione per i calciatori del Milan, fuochi e schiamazzi davanti all'hotel|VIDEO

Notte "di passione" per il Milan a Napoli. Un gruppo di tifosi azzurri ha stazionato nel cuore della notte davanti all'hotel Vesuvio dove alloggiavano i rossoneri bersagliando la squadra con cori e batterie di fuochi d'artificio. Il tutto per "disturbare" gli avversari alla vigilia del ritorno del quarto di Champions League, in programma questa sera al Maradona.

"Notte insonne per il Milan e, sfortunatamente, anche per me", scrive sui social l'ex calciatore Mike Grella inviato della CBS. Le immagini sono diventate subito virali scatenando polemiche e richiamando gli anni 80-90 quando era prassi per i tifosi azzurri disturbare il sonno delle squadre avversarie nelle partite di cartello in particolare.