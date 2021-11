Statua di Maradona allo stadio, i dettagli: 'la Mano de Dios' e il piede sinistro saranno ricoperti con una foglia d'oro

"Stiamo preparando un regalo che ho promesso quando abbiamo festeggiato la cittadinanza onoraria di Diego, a Napoli nel 2017. Gli promisi una statua, lui mi chiese di scriverci su 'Anche io sono Napoletano'. Prima di Napoli-Lazio Diego Armando Maradona ritornerà a Napoli per sempre. Fisicamente all'interno dello stadio ci sarà la statua che ho voluto donare a Napoli. La Mano de Dios e il piede sinistro di Diego saranno ricoperti con una foglia d'oro. La statua farà il giro della pista dell'atletica, poi resterà all'interno degli spogliatoi lì dove l'arbitro raduna le squadre". Queste le anticipazioni di Stefano Ceci, ex agente ed amico di Diego Armando Maradona, che nel corso di "Campania Sport" in onda su Canale 21 ha anticipato alcuni dettagli della statua dedicata all'ex capitano azzurro che sarà esposta all'interno dello stadio Maradona di Napoli.

"Ho chiesto al presidente di realizzare giornate a tema in cui i napoletani potranno vedere la statua. Maradona era di tutti. Con Diego guardavamo le partite degli azzurri da Dubai fino a notte inoltrata, considerato anche il fuso orario di 3 ore", ha aggiunto Ceci.

Un passaggio sulla battaglia legale relativa all'eredità di Maradona: "Diego Maradona mi ha conferito una licenza per 15 anni più altri 10 post mortem, e il 50% di questi diritti andrà agli eredi. Il Napoli ha pagato per la maglia omaggio. Ho inviato 123mila dollari sul conto degli eredi di Diego aperto dal tribunale di Buenos Aires".

Infine una riflessione amara sulla fine che il Pibe de Oro non meritava: "Diego è morto di tristezza. Maradona ha avuto tutto, Diego non ha avuto niente, o quasi. Era stanco, fisicamente e psicologicamente".