Spalletti: "Insigne sta bene. Col Bologna bisogna vincere per dare continuità al nostro campionato"

"Bisogna cercare di vincere per proseguire a dare un senso al nostro campionato. Ci vuole prestazione e successo, non sarà facile perché troviamo davanti una Bologna con il ghigno del suo allenatore. Bisognerà essere al massimo e mettere in campo tutte le nostre qualità per venire a capo di questa gara". Così Luciano Spalletti ha presentato in conferenza stampa a Castel Volturno Napoli-Bologna, posticipo della decima giornata di Serie A.

Il tecnico azzurro ha parlato anche delle possibili scelte di formazione e delle condizioni di capitan Insigne: "Lorenzo sta bene, non ha dato sintomi di nessun genere fin da quando ci siamo ritrovati. In questa settimana ha fatto vedere il suo marchio di fabbrica, le sue giocate, quindi è tutto a posto. Vanno valutate sicuramente delle situazioni, giocheremo ogni 3 giorni, ma il criterio è sempre lo stesso, ovvero quello di far giocare la maggior parte dei miei giocatori in rosa. L’obiettivo è distribuire foze ed energie anche per dare maggiore pressione all’avversario con uomini freschi”.

Sull'ennesima vittoria del Milan, che ha momentaneamente superato il Napoli in classifica, Spalletti ha aggiunto: "E' uno stimolo e non una pressione. Noi dobbiamo sempre dimostrare quello che è il nostro valore, poi se gli altri hanno vinto o perso non significa nulla".

L'allenatore è tornato anche sull'espulsione dell'Olimpico: "Io parlo molto con gli arbitri e ho anche detto che lamentarsi è da sfigati. Io non sono stato né ironico e né irrispettoso. Io sono stato solo una persona che ha espresso il proprio parere. Ma se il mio modo di esprimermi è stato frainteso, sono io che dovrò essere più attento. Io non volevo certamente offendere Massa. In futuro sarò più chiaro con il direttore di gara, io a Massa ho fatto i complimenti”.