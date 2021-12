Spalletti: "Brutta partita, ora guardiamoci le spalle. Manca un giocatore come Osimhen"

"E' stata una brutta partita. Abbiamo condotto la gara per lunghi tratti, ma non siamo riusciti a concretizzare. Poi col tempo ci siamo innervositi e non siamo stati lucidi. Ci è mancata la capacità di trovare l'uomo libero al momento giusto". Così Luciano Spalletti ha commentato, ai microfoni di Dazn, la sconfitta interna contro lo Spezia.

Il tecnico del Napoli ha parlato anche della visita negli spogliatoi del Presidente De Laurentiis: "Dopo la gara il Presidente è venuto a fare gli auguri alla squadra".

Spalletti, però, guarda avanti: "Ora riposiamo perchè ne abbiamo bisogno, poi ci concentreremo sulla ripresa del campionato. Senza un calciatore come Osimhen ci manca una certa fisicità. Adesso concentriamoci sulla ripresa del campionato. Ora dobbiamo anche guardarci dalle squadre che sono alle spalle".