Afragolese, Cordato confermato in squadra: "Sono fiero di poter difendere ancora questi colori"

Una nuova conferma nel roster di Renato Cioffi. L'Afragolese, con una nota ufficiale, ha annunciato la permanenza di Luigi Cordato per un altro campionato. Tra i protagonisti dell'ultimo torneo disputato dai rossoblù, il calciatore resta agli ordini del sodalizio napoletano:

"L'Afragolese 1944 comunica a tutti gli organi di informazione ed ai propri tifosi, di aver rinnovato per un'altra stagione il contratto con il calciatore Luigi Cordato. Uno dei protagonisti della positiva stagione disputata e conclusa pochi mesi, Cordato ha dimostrato nonostante la giovane età di meritarsi la riconferma in maglia rossoblù. Ambito da molte squadre di categoria che avrebbero voluto accaparrarselo, Luigi ha risposto rinnovando per un'altra stagione con l'Afragolese".

Queste le sue parole dopo la riconferma: "Sono davvero fiero di poter ancora continuare a battagliare lì in mezzo al campo e difendere questi colori importanti. Ringrazio il Presidente, lo staff dirigenziale ed il mister che hanno voluto la mia permanenza in rossoblù. Darò sempre il massimo impegno, come d'altronde ho sempre fatto, con la speranza di raggiungere tutti insieme grandi traguardi".