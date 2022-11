Emanuele Filiberto: "Sogno di portare il Savoia prima in C e poi in B"

"Ho un sogno per il Savoia Calcio: portarla tra tre o quattro anni in serie C e poi in B. E sono oggi qui per dirvi che tutti insieme, città e tifosi, ci riprendiamo il Savoia Calcio e faremo crescere questa grande squadra. Questo voglio farlo e ce la metteremo davvero tutta. Un'altra priorità è tenere fuori la camorra". Sono le dichiarazioni del principe Emanuele Filiberto di Savoia a Torre Annunziata per presentare il progetto Casa Reale Holding Spa, società per azioni che sarà quotata alla Borsa di Vienna e che mira ad investimenti importanti anche nel mondo del calcio.

Tanti i presenti nella Basilica di Santa Maria della Neve, tifosi, ma anche curiosi.

Il Savoia Calcio, fondato nel 1908 e attualmente nella Serie Eccellenza, potrebbe dunque essere acquisito dal discendente di casa Savoia, insieme ad una cordata di imprenditori. "

La storia del Savoia: perchè si chiama così e quali sono i record raggiunti

L'A.S.D. Associazione Calcio Savoia 1908 è una delle squadre con la storia più antica dell'Italia meridionale. Fu fondata il 21 novembre 1908 da un gruppo di industriali di molini e pastifici, con l'aiuto di altri personaggi della borghesia di Torre Annunziata. Il colore sociale è il bianco, colore della famosa farina locale. Il simbolo del club è lo scudo Savoia stilizzato. Nel 1923-1924 il Savoia si laureò campione dell'Italia centromeridionale e perse la finalissima per il titolo nazionale contro il Genoa. Vanta cinque campionati di primo livello, antecedenti al girone unico e e quattro di secondo livello, di cui tre di Serie B.

Il Savoia ha il singolare record, raggiunto nella stagione 1923-1924, di essere stata la prima squadra dell'Italia centromeridionale a non perdere contro una squadra del nord.